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Первый день зимы: в Бурятии - метель, в столице - январские морозы

11:44
  • четверг
  • 01 декабря 2022

На севере Подмосковья температура опустилась до минус 17 градусов

Первый день зимы в столице начался с январских морозов. Ночью на севере Московской области столбики термометров опускались до -17 градусов. В Бурятии - метель, видимость на дороге практически нулевая, ограничено движение общественного транспорта. Похожая ситуация на Сахалине и в Магадане, где выпало рекордное количество осадков и сохраняется лавинная опасность.

Освободить свою машину  из снежного  плена и, главное, самому в него не попасть. Вот так жители Магаданской области пробираются сквозь сугробы (см. видео). В регионе третий день метели и  лавиноопасно. Без помощи спасателей  здесь не обойтись.

Календарная зима только началась, а в области уже выпала норма снега  за весь декабрь. Несколько посёлков остались без электричества, в аэропорту отменяют рейсы.

Но вот в Бурятии такая погода - не повод отменять занятия. В нескольких школах ученикам  приходится  буквально пробираться к знаниям. Эти районы в непосредственной близости от Байкала , поэтому влажность  высокая и всегда много снега. Но  такого резкого наступления зимы здесь не ждали. На региональных дорогах Улан-Удэ ввели ограничение движения. Видимость на дорогах - практически нулевая.

На Сахалине школьные занятия из-за циклона все же отменили. Так же как и все авиарейсы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Но избежать ДТП  не удалось.

1 декабря в Якутске уже  минус 40. Улицы города окутаны густым туманом. Местным жителям, конечно, не привыкать к  суровой зиме. Но это пока только ее начало.

В  Центральной России тоже сильные морозы. В Европейской части сейчас властвует антициклон. В  Поволжье и Предуралье температура  не поднимется выше -10. Холодно и  в столице. По ночам уже январские показатели  - до  минус 12. Но синоптики обещают, что эта зима в Москве не будет особенно  суровой.

В Москве сохраняется желтый уровень погодной опасности. А стойкости этой зимой можно поучиться у котов  из Сахалина. Они упорно прокладывают себе путь даже сквозь такие сугробы.

Елена Сахно, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".

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