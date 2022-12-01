Первый день зимы: в Бурятии - метель, в столице - январские морозы

На севере Подмосковья температура опустилась до минус 17 градусов

Первый день зимы в столице начался с январских морозов. Ночью на севере Московской области столбики термометров опускались до -17 градусов. В Бурятии - метель, видимость на дороге практически нулевая, ограничено движение общественного транспорта. Похожая ситуация на Сахалине и в Магадане, где выпало рекордное количество осадков и сохраняется лавинная опасность.

Освободить свою машину из снежного плена и, главное, самому в него не попасть. Вот так жители Магаданской области пробираются сквозь сугробы (см. видео). В регионе третий день метели и лавиноопасно. Без помощи спасателей здесь не обойтись.

Календарная зима только началась, а в области уже выпала норма снега за весь декабрь. Несколько посёлков остались без электричества, в аэропорту отменяют рейсы.

Но вот в Бурятии такая погода - не повод отменять занятия. В нескольких школах ученикам приходится буквально пробираться к знаниям. Эти районы в непосредственной близости от Байкала , поэтому влажность высокая и всегда много снега. Но такого резкого наступления зимы здесь не ждали. На региональных дорогах Улан-Удэ ввели ограничение движения. Видимость на дорогах - практически нулевая.

На Сахалине школьные занятия из-за циклона все же отменили. Так же как и все авиарейсы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Но избежать ДТП не удалось.

1 декабря в Якутске уже минус 40. Улицы города окутаны густым туманом. Местным жителям, конечно, не привыкать к суровой зиме. Но это пока только ее начало.

В Центральной России тоже сильные морозы. В Европейской части сейчас властвует антициклон. В Поволжье и Предуралье температура не поднимется выше -10. Холодно и в столице. По ночам уже январские показатели - до минус 12. Но синоптики обещают, что эта зима в Москве не будет особенно суровой.

В Москве сохраняется желтый уровень погодной опасности. А стойкости этой зимой можно поучиться у котов из Сахалина. Они упорно прокладывают себе путь даже сквозь такие сугробы.

Елена Сахно, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".

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