ВСУ массированно обстреливают Донецкую и Луганскую республики

Под прицелом жилые дома, детские сады и торговые центры

Десятки снарядов выпустили украинские боевики по жилым районам Донбасса. Под огнём - Зайцево, Горловка, Ясиноватая и Докучаевск. За сутки в ДНР погиб один мирный житель, трое ранены. В Донецке мины упали на детский сад и торговый центр. В Киевском районе повреждены линии электропередачи. Российские войска вытесняют противника от линии разграничения и освобождают новые населённые пункты.

Крупный тактический успех российской группировки в Донбассе — накануне передовые части освободили Андреевку, а сегодня артиллеристы уничтожают боевиков уже на окраинах поселка Водяное, еще одного, стратегически важного населенного пункта, который штурмуют спецназ и ополченцы.

Мощные артподготовки по позициям националистов сейчас идут вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Российские войска наступают и раз за разом отбрасывают боевиков на Луганщине. Отбиты все попытки прорывов ВСУ в районе поселка Новоселовское. Только в одном бою противник потерял 12 единиц бронетехники.

Первые кадры из Артемовска. Спецназовцы захватили и удерживают здание железнодорожного вокзала. В этом районе города относительное затишье. В соседних - идут ожесточенные бои. Штурмовые группы шаг за шагом продвигаются по улицам. Отбивать приходится каждый дом.

Вот бойцы зачищают здание, из которого националисты, кажется, отступили. Но в любой момент можно нарваться на засаду или мину-ловушку. Поэтому, прежде чем войти, в помещение летит граната, а лестничные пролеты приходится простреливать из автоматов.

Поселок Спорное в 25 километрах севернее Артемовска. Часть его удерживают боевики. В другой - продвигаются отряды народной милиции. Батареи гаубиц прикрывают разведчиков. Они уже в "серой зоне". С коптера бойцы видели около сотни убитых радикалов. Не исключено, говорят командиры, что Спорное будет освобождено в ближайшие три-четыре дня. По крайней мере, сопротивление ВСУ слабеет буквально с каждым часом.

"Они уже морально настолько устали, и физически устали, что готовы сами покинуть эти рубежи, потому что понимают бессмысленность того, что там происходит, и командование, скорее всего, тоже потеряло ориентацию и управление своими подразделениями", - говорит военнослужащий бригады 2 АК ЛНР.

Приуныть есть от чего. У радикалов остро не хватает боеприпасов, а пушки и БМП каждый день атакуют российские дроны.

Так выглядят сейчас позиции ВСУ: лежанки в грязи, в липкой жиже автоматы и гранаты, в ямах, где должны быть огневые точки, вода по грудь. Этой ночью местами еще и снег пошел. Впрочем, и там, где не выпали осадки, не лучше. Боевики жалуются, что уже месяц не получали сухпайки. Приходится мародерствовать в окрестных деревнях, забирать еду у гражданских. В полуразрушенном блиндаже - ценные трофеи: пачка макарон и банка соленых огурцов. От боевиков Зеленскому и генштабу ВСУ - большой привет. Наполовину в нецензурных выражениях.

Успешно биться у ВСУ не получается даже в занятых территориях Херсонской области. Мобильные разведгруппы российских мотострелков действуют на упреждение. И каждую попытку боевиков продвинуться к Новой Каховке, и уже тем более к Каховской ГЭС, встречают огнем минометов.

Застать врасплох минометчиков боевикам не удается. Выстрелили по съемочной группе, когда журналисты собирались записать интервью. Но снаряд упал в сотне метров. Военный и репортеры мгновенно бросились в кювет. Никто не пострадал. Мина попала на территорию заброшенного торгового двора, который, судя по разрушениям, давно не работает.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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