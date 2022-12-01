Российские компании активно наращивают производство экипировки для военных

Они надёжно защищают военнослужащих

Для выполнения задач по защите республик Донбасса войскам необходима самая современная экипировка. Российские компании активно наращивают производство. В армию поставляют передовые бронежилеты и боевые шлемы. Они надёжно защищают от попаданий из мощного огнестрельного оружия.

По прибытии в воинские части мобилизованные граждане получают полные комплекты всесезонного полевого обмундирования. В них входят, в том числе, тактическая экипировка и приспособления для ведения боя, а также предметы первой необходимости.

Для обеспечения потребностей, которые возникают в ходе спецоперации, был создан специальный Координационный совет. Его возглавляет премьер Михаил Мишустин.

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