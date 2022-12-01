Счетная палата Германии обвинила правительство в сокрытии проблем бюджета

Ситуация в экономике и бюджете уже близка к критической

Новый политический скандал в Германии. Счётная палата обвинила правительство в попытках скрыть масштаб финансовых проблем. Глава ведомства Кай Шеллер заявил, что исполнительная власть занижает реальные цифры госдолга более чем в 2 раза. И замалчивает собственные ошибки. Ситуация в экономике и бюджете уже близка к критической.

Творческая бухгалтерия как характеристика финансовой политики государства. Главный аудитор Германии Кай Шеллер вводит в оборот новый термин. Речь о нечистоплотной деятельности правительства. В Счётной палате уверены: члены кабмина нарушают финансовые правила, закреплённые в Основном законе. Проще говоря, не соблюдают Конституцию. В этом году задолженность государства достигла исторического максимума. Причём большая часть расходов пришлась именно на федеральные ведомства. Ситуация, по словам Шеллера, критическая. А в ближайшее время станет ещё хуже. В следующем году госдолг вырастет на 107 миллиардов евро, и это в 2 раза больше, чем обещают министры. Цифры занижают специально и в правительственных отчётах, и в публичных выступлениях.

"За 70 лет существования Федеративной Республики правительство накопило гору долгов - 1,3 триллиона евро. И всего за 3 года эта гора ещё вырастет - на невероятные 800 миллиардов евро - и в итоге превысит 2 триллиона", - говорится в завлении.

Свою лепту в дело расшатывания бюджета внёс и Олаф Шольц. Ещё в бытность министром финансов он допустил ряд серьёзных ошибок. Они стоили стране несколько миллиардов евро. А тут ещё и коронавирусные ограничения, локдауны и астрономические расходы на поддержку бизнеса и населения. В поисках денег на выполнение обязательств чиновники пошли по пути наименьшего сопротивления - отменили правило долгового тормоза. Оно запрещает тратить больше, чем поступает в бюджет. Вслед за пандемией грянул новый кризис. На фоне украинских событий цены на энергоносители бьют рекорды, экономика на грани рецессии, а возможности государства по финансовому регулированию исчерпаны. В Счётной палате уверены: пора урезать социальные выплаты: "Можно сократить пособия или увеличить страховые взносы, но для этого нужно принимать непопулярные решения. Правительство должно, наконец, начать действовать. Просто отсидеться больше не получится".

В октябре инфляция в Германии побила 70-летний рекорд. Бизнес переносит производства в США, где стоимость энергоносителей в разы ниже. На защиту экономики в условиях кризиса и ограничение роста цен в следующем году Берлин намерен потратить 200 миллиардов. Спасёт ли это ситуацию, а главное, где взять деньги, - вопрос открытый.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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