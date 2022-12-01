В Крыму спасли фронтовую собаку Чернушку и ее щенят

Животное получило тяжёлые травмы в зоне спецоперации

Трогательная история спасения фронтовой собаки Чернушки и её щенков. Животное получило тяжёлые травмы в зоне спецоперации. Военные не бросили четвероногого друга и привезли собаку в Крым, где передали на лечение ветеринарам. После длительной реабилитации, её снова поставили на ноги.

Хоть и черная, но точно, родилась под счастливой звездой, говорят в приюте. Чернушка из Херсонской области. Там прибилась к нашим военным, жила в окопах, ела с ними из одного котелка. Родила щенят. Но попала под колеса. Собаку с тяжелой травмой и еще слепыми щенками не бросили – наши бойцы вывезли их в Крым.

"Ребята-военные привезли ее на большой военной машине, она лежала там на матрасике, и окружали ее трое щенков, которых она старалась даже в своем тяжелом состоянии кормить", - говорит Мария Кузнецова, администратор приюта для животных.

Слабый пульс и никакой реакции на внешние раздражители, врачи даже не могли определить температуру. Диагноз практически безнадежный - черепно-мозговая травма.

"У нее была травма шеи, очень серьезная травма шеи. Поэтому на тот момент было сложно понять, выживет ли она вообще. Сможет ли она когда-нибудь самостоятельно голову поднимать, сможет ли она пить, есть самостоятельно без помощи людей", - говорит ветеринар приюта для животных Виктория Величко.

Это была долгая реабилитация. Не каждый человек выдержит. 2 месяца потребовалось, чтоб собака снова встала на лапы. Затем Чернушку практически заново учили ходить и разрабатывали шею.

Сейчас здоровью собаки ничего не угрожает. А последствия травмы не мешают вертеться на прогулке и ловко выхватывать лакомства из рук.

Чернушке два года и главную, самую сложную битву, она уже выиграла – за свою жизнь и за жизнь своего потомства. Осталось только найти верного друга. Но в приюте уверены – с таким покладистым характером сделать это будет не сложно.

Щенков тоже не бросили. Сначала их выкармливали сами военные, но в полевых условиях в коробку с кутятами на запах теплого молока то и дело приползали степные змеи. Детенышей забрали в приют и на передержку, а затем очень быстро пристроили в добрые руки.

"Откликнулись люди. Было трое щенков, одного щенка сразу же забрала женщина Анжелика, она забрала мальчика, которого она выкормила сама, то есть сразу же взяла его себе домой", - говорит Ирина Харченко, учредитель приюта для животных.

Позже забрали и остальных. Военные просили, чтобы клички щенков были с буквами Z и V. Поэтому девочек, в честь тех, кто спас им жизнь, назвали Zita и Vita. А единственного мальчика – Марик, в память об освобождении Мариуполя.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин. "ТВ Центр", Евпатория, Республика Крым.

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