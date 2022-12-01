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Путин поздравил работников "Росатома" с 15-летием госкорпорации

11:16
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Атомная отрасль прошла большой путь

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов "Росатома" с 15-летием госкорпорации.

Глава государства отметил вклад атомной отрасли в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности страны.

"За минувшее время отечественная атомная отрасль прошла большой путь: была создана вертикально интегрированная корпорация с полным циклом компетенций в области атомной энергетики - от добычи урана до сооружения и эксплуатации АЭС", - сказал глава государства.

Путин отметил, что корпорация неизменно уделяет приоритетное внимание реализации масштабных программ в сфере науки, ядерной медицины и экологии, в судо- и авиастроении, в цифровых технологиях.

"Уверен, что вы и впредь будете добросовестно трудиться, достойно решать поставленные ответственные задачи на благо Отечества", - говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

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