Лукашенко рассказал об успешном сдерживании вероятного противника

Минску удается избегать применения военной силы

Все силовые ведомства отмечают рост числа провокаций вблизи границ Белоруссии. Такое заявление в четверг, 1 декабря, сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

По словам политика, Украина под любым предлогом, "скорее всего", пытается втянуть войска государств — членов НАТО в конфликт. Подтверждением этого, считает Лукашенко, является инцидент с падением ракеты на территории Польши.

Однако пока "удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси", заявил глава государства. При этом он призвал "постоянно отслеживать, видеть и не пропустить ни в коем случае признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны", сообщает Telegram-канал "Пул первого".

Ранее Лукашенко заявлял, что США хотят "одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю". Однако развернуть войну на таком фронте нереально, уверен белорусский лидер.

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