В России с коронавирусом госпитализировали 1311 человек

Скончались 58 пациентов

За сутки в России госпитализировали 13411 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 6785 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 5865 человек, скончались 58 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1390 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 204. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 626 человек, в Московской области – 286.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21597613 случаев заболевания, зарегистрировано 392060 летальных исходов.

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