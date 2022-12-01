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Лидер КНР призвал Европу к мирному сосуществованию

11:38
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Си Цзиньпин встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем

Пекин надеется, что механизмы и страны — члены ЕС сформируют объективное и достоверное восприятие Китая. Такое заявление в четверг, 1 декабря, сделал лидер КНР Си Цзиньпин.
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Политик встретился в Пекине с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Он выразил надежду на то, что члены ЕС будут твердо придерживаться мирного сосуществования в своей политике по отношению к КНР.

Комментируя ситуацию на Украине, лидер Китая заявил, что урегулирование украинского кризиса политическими средствами больше всего отвечает интересам Европы и всех стран Евразии.

Китай поддерживает Брюссель в увеличении роли его посредничества на Украине, поскольку всегда стоял на стороне мира и по-своему будет продолжать играть конструктивную роль, цитирует Си Цзиньпина ТАСС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай пытается увеличить свое присутствие в Европе и "подходит все ближе к нам". Политик предупредил союзников по НАТО о стремлении китайских властей увеличить присутствие в Европе, в том числе "разными активностями и попыткой контролировать критическую инфраструктуру".

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