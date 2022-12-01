Момент взрыва машины в Волгограде попал на камеры

Возбуждено уголовное дело

Взрыв машины на парковке в Волгограде попал на камеры видеонаблюдения.

В этот момент на заднем сидении автомобиля находился трехлетний ребенок, он погиб. Его отец получил тяжелые травмы, он в реанимации.

Трагедия произошла 1 декабря возле дома 70 по улице Комарова. На парковке взорвался автомобиль Skoda, огнем охватило три стоящих рядом машины.

Причиной ЧП могла стать утечка газа из баллонов, которые были в машине. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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