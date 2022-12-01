Лавров обвинил НАТО в возвращении к приоритетам холодной войны

Россию хотят держать вне Европы, отметил министр

НАТО вернулась к приоритетам холодной войны: русских хотят держать вне Европы, а американцев — в Европе под контролем США. Такое заявление в четверг, 1 декабря, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Политик напомнил, что при создании Альянса первый генеральный секретарь НАТО Гастингс Исмей вывел формулу: "Держать русских вне Европы, американцев в Европе, а немцев — под контролем".

Происходящее сейчас, по мнению Лаврова, "абсолютно означает возвращение НАТО к тем концептуальным приоритетам, которые были выработаны 70 лет назад".

Соединенные Штаты, как подчеркнул глава МИД России, уже поработили всю Европу и держат под контролем не только немцев, но и весь Европейский союз, сообщает РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что члены Североатлантического альянса направили значительный воинский контингент в Черноморский регион еще до начала специальной военной операции России на Украине. С началом СВО был активирован план, включающий расширение полномочий главнокомандующего объединенными силами в Европе.

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