Лавров не поверил в восстановление прежних отношений России и Запада

"Бизнеса как обычно не будет", заявил министр

Восстановления прежних отношений России и Запада в области работы по европейской безопасности не случится, учитывая сегодняшние действия и коллективного Запада, и ОБСЕ. Такое заявление в четверг, 1 декабря, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат напомнил, что "от соседства никуда не деться", поэтому "наши западные соседи и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности".

Однако сделать это не получится, так как "бизнеса как обычно не будет", подчеркнул Лавров. По его словам, действия ОБСЕ и Запада сегодня ставят непростые вопросы о том, какими будут отношения РФ и организации, а также о том, что будет с самой ОБСЕ.

Если Запад поймет, что лучше соседствовать на взаимосогласованных основах, "мы послушаем, что Запад предложит, и ясно, что это должны быть принципиально новые начала взаимодействия", цитирует главу МИД России РИА Новости.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг ранее заявил, что не исключает возможность постепенного снятия санкций с России, поскольку рестрикции — это "гибкое средство". Однако австрийский министр выразил мнение, что "до этого нам еще далеко".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"