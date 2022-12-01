ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров не поверил в восстановление прежних отношений России и Запада

12:20
  • четверг
  • 01 декабря 2022

"Бизнеса как обычно не будет", заявил министр

Восстановления прежних отношений России и Запада в области работы по европейской безопасности не случится, учитывая сегодняшние действия и коллективного Запада, и ОБСЕ. Такое заявление в четверг, 1 декабря, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
МИД оценил влияние ситуации на Украине на отношения России и Африки

Дипломат напомнил, что "от соседства никуда не деться", поэтому "наши западные соседи и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности".

Однако сделать это не получится, так как "бизнеса как обычно не будет", подчеркнул Лавров. По его словам, действия ОБСЕ и Запада сегодня ставят непростые вопросы о том, какими будут отношения РФ и организации, а также о том, что будет с самой ОБСЕ.

Если Запад поймет, что лучше соседствовать на взаимосогласованных основах, "мы послушаем, что Запад предложит, и ясно, что это должны быть принципиально новые начала взаимодействия", цитирует главу МИД России РИА Новости.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг ранее заявил, что не исключает возможность постепенного снятия санкций с России, поскольку рестрикции — это "гибкое средство". Однако австрийский министр выразил мнение, что "до этого нам еще далеко".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Глава МИД России Сергей Лавров держит глобус
Глава МИД России Сергей Лавров держит глобус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.