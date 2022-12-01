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Медэксперты нашли основания для освобождения Саакашвили из тюрьмы

13:15
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Политик может впасть в кому и умереть

Адвокат Саакашвили подал ходатайство о его освобождении из тюрьмы по состоянию здоровья.
У Саакашвили началась атрофия левой руки

 "Внес ходатайство в суд с приложением, там 16 томов, один из которых является заключением комплексной судебно-медицинской и психиатрической экспертиз, а остальные - доказательства, собранные "Эмпатией" и адвокатами", - заявил Шалва Хачапуридзе.

Ранее медицинские эксперты, приглашенные неправительственной организацией "Эмпатия", выявили у бывшего президента симптомы десяти заболеваний и посоветовали освободить его из тюрьмы.

В частности, у Саакашвили обнаружили лихорадку неясной этиологии, анорексию, быструю потерю массы тела, боли в мышцах, суставах и костях, раздражения на теле, мышечные спазмы. Как сообщает РИА Новости, политик может впасть в кому и умереть.

"У него более 20 диагнозов или симптомокомплексов, из них 10 ведущих диагнозов, что делает заключение не совместимым с тюремным заключением. Упомянутые основные диагнозы на данном этапе не оглашаются", - отмечается в отчете экспертов.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в октябре прошлого года. Экс-президента арестовали и заключили в тюрьму города Рустави, где он объявил голодовку, которую потом прекратил из-за развития тяжелых заболеваний. Вскоре политика перевели в столичную клинику "Вивамед", адвокаты и требуют направить его на лечение за границу. В конце ноября в организме Саакашвили нашли мышьяк и следы других отравляющих веществ.

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