Москва отправит в Донецк и Луганск почти 4 тыс. техсредств реабилитации

Столица также помогла приобрести мебель и другое оборудование для социальных учреждений Донецка и Луганска

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), в ноябре 2022 года было закуплено около 4 тыс. технических средств реабилитации для нуждающихся. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Как отметил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак, в сегодняшних условиях как никогда важна взаимная помощь и поддержка, и в особом подходе, конечно, нуждаются люди с инвалидностью. За ноябрь 2022 года столица отправила 18 тыс. единиц абсорбирующего белья и закупила около 4 тыс. технических средств реабилитации для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Это трости, ходунки, костыли, кресла-коляски и другие спецсредства. В столице стремятся к тому, чтобы люди получили то, что им сейчас особенно необходимо.

Москва также помогла приобрести мебель и другое оборудование для социальных учреждений Донецка и Луганска.

Кроме того, летом 2022 года в рамках акции "Москва помогает" уже проходил сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, в том числе людей с инвалидностью. Все желающие могли принести специальные изделия в пункты приема во всех районах столицы, а также в Ресурсный центр для инвалидов и офис "Мосволонтера". В акции также приняли участие крупные поставщики технических средств реабилитации. Таким образом удалось собрать почти 4 тыс. единиц реабилитационного оборудования, которые были отправлены нуждающимся.

В октябре сообщалось, что в Донецк прибыл новый гуманитарный конвой от Московского городского регионального отделения "Единой России". Волонтеры во главе с руководителем исполкома столичного отделения Максимом Рудневым передали бойцам 100-й бригады Минобороны две с половиной тонны продуктов питания, зимние комплекты одежды, а также медикаменты.

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