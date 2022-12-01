ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичи старшего поколения смогут передать участникам СВО письма и вязаные вещи

12:32
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Сбор посылок продлится до 13 декабря

В столице стартовала благотворительная акция "Поделись теплом" - москвичи старшего поколения смогут передать письма и теплые вещи для военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции.

Как рассказал замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов, после объявления частичной мобилизации к властям стали обращаться участники проекта "Московское долголетие" и ветеранское сообщество с вопросом, чем они могут помочь ребятам.

"Нам кажется, что сейчас, накануне Нового года, важны моральная поддержка, теплые слова и поздравления. С 1 декабря мы запускаем благотворительную акцию "Поделись теплом", ее участники могут передать бойцам на передовую письма со словами поддержки и связанные своими руками теплые вещи. В свою очередь, дирекция проекта "Московское долголетие" поможет организовать доставку в зону проведения специальной военной операции посылок и поздравительных писем от горожан старшего возраста", - рассказал Филиппов.

Сбор посылок продлится до 13 декабря 2022 года. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно связать теплые мужские вещи - носки, варежки, шапки, свитеры, и передать их в отделы проекта "Московское долголетие". К посылкам можно добавить письма и открытки со словами поддержки и поздравлениями с наступающим Новым годом и Рождеством.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.