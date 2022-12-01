Москвичи старшего поколения смогут передать участникам СВО письма и вязаные вещи

Сбор посылок продлится до 13 декабря

В столице стартовала благотворительная акция "Поделись теплом" - москвичи старшего поколения смогут передать письма и теплые вещи для военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции.

Как рассказал замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов, после объявления частичной мобилизации к властям стали обращаться участники проекта "Московское долголетие" и ветеранское сообщество с вопросом, чем они могут помочь ребятам.

"Нам кажется, что сейчас, накануне Нового года, важны моральная поддержка, теплые слова и поздравления. С 1 декабря мы запускаем благотворительную акцию "Поделись теплом", ее участники могут передать бойцам на передовую письма со словами поддержки и связанные своими руками теплые вещи. В свою очередь, дирекция проекта "Московское долголетие" поможет организовать доставку в зону проведения специальной военной операции посылок и поздравительных писем от горожан старшего возраста", - рассказал Филиппов.

Сбор посылок продлится до 13 декабря 2022 года. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно связать теплые мужские вещи - носки, варежки, шапки, свитеры, и передать их в отделы проекта "Московское долголетие". К посылкам можно добавить письма и открытки со словами поддержки и поздравлениями с наступающим Новым годом и Рождеством.

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