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Собянин утвердил проект планировки жилого квартала в Новой Москве

12:55
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Возле деревни Румянцево

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории жилого квартала в ТиНАО.

Постановление по данному вопросу уже подписано, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Проектируемая территория расположена вблизи деревни Румянцево, недалеко от пересечения Киевского шоссе с улицей Родниковая и улицей Саларьевская. В настоящее время она свободна от застройки", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает возведение современного жилого квартала со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для размещения предприятий торговли, бытового обслуживания и общепита, спорта, культуры, досуга и творчества, детской школы искусств, два деловых центра, школы, детского сада, стадиона регби и коммунальных объектов

Помимо этого, запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, строительство новых улиц и проездов, организация парковок для автомобилей, размещение новых остановочных павильонов НГПТ.

"В целях обеспечения будущего квартала инженерно-коммунальной инфраструктурой будут проложены сети коммуникаций, построены локальное очистное сооружение поверхностного стока, распределительный пункт напряжением 10 кВ и подземная канализационно-насосная станция", - подчеркивается в тексте.

В пресс-службе добавили, что реализация проекта планировки позволит создать 4,5 тысячи рабочих мест и комфортные условия для проживания порядка 2,8 тысячи человек.

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