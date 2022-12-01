Собянин: строительство нового комплекса Детской больницы святого Владимира завершат в 2023 году

Старейший детский стационар Москвы переживает второе рождение

В ближайшие годы в Москве будет построено более миллиона квадратных метров больниц и поликлиник. Так, в Сокольниках возводят новое здание Детской больницы святого Владимира, куда переедут отделения из старых корпусов. Стройку планируют завершить в следующем году.

Старейший детский стационар Москвы переживает второе рождение. Точнее - перестройку. Шестиэтажное здание площадью почти 55 тысяч квадратных метров на территории Детской больницы Святого Владимира возводят с использованием энергоэффективных технологий. Здесь был запланирован инфекционный корпус, но его решили перенести. А все эти площади отдать под совершенной новый медцентр, аналогов которому в больнице еще не было.

"Есть корпуса, которые построены при Александре II, 1870-е года. И перестраивай их, подготавливай - площади не увеличишь, коммуникации нужно переделывать. Мы сможем расположить высокотехнологичное оборудование, допустим, два магнитно-резонансных томографа, три компьютерных томографа, установки рентгена, это все будет на совершенно других площадях. Плюс палаты очень комфортные", - отметил Сергей Заворохин, главный врач Детской городской клинической больницы святого Владимира.

Сюда переведут более 20 действующих отделений стационара. Откроют отделение трансфузиологии. Кроме того, здесь разместят уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, оснащение которого позволит применять методы заместительной почечной терапии для лечения пациентов до 18 лет. Это - новый уровень детской медицины. Подобную масштабную реконструкцию уже провели и в Морозовской больнице.

"Мы приняли решение построить эту клинику заново - по сути, это будет второе рождение, это будет самая современная клиника не только в Москве, но и в России, оснащенная последними медицинскими технологиями, здесь будет работать больше тысячи человек медицинского персонала. Большой поток детей, которым будет оказана самая различная многопрофильная помощь. Задача стоит, чтобы строители закончили эту большую стройку уже в конце следующего года", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новое здание, новые технологии и возможности для лечения маленьких пациентов. Под одной крышей будут сосредоточены все виды диагностики и терапии, что позволит избегать перемещения пациентов в другие корпуса. В новом здании развернут 482 койки. На крыше обустроят вертолетную площадку для доставки экстренных больных. Пациенты будут размещаться в палатах малой вместимости, где есть все необходимое для комфортного совместного пребывания ребенка и мамы или самостоятельного пребывания детей более старшего возраста.

"Когда мы говорим, что это детская больница, то надо понимать, что дети у нас официально считаются до 16 лет, то есть ребенку 13-летнему в телефоне поиграть можно, а 5-летнему, например, нельзя, а заболевания у них бывают схожие, и они вынуждены находиться в одном пространстве жизненном - в одних коридорах, поэтому здесь будут предусмотрены отдельные зоны игротек для разных возрастов, здесь будут кофе-румы для родителей, как в аэропортах", - уточнил Сергей Кацин, представитель компании-застройщика.

В ближайшие годы в Москве будет построено более миллиона квадратных метров новых больниц и поликлиник.

Елена Сахно, Екатерина Гоголева, Тимофей Проймин, "ТВ Центр"

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