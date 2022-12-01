Автобусы сервиса "По пути" начали ходить по территории "Сколково"

Также пассажиры смогут добраться до ближайшей станции МЦД

Автобусы сервиса "По пути" начали курсировать по территории центра "Сколково". Также пассажиры смогут добраться до ближайшей станции МЦД, передает "ТВ Центр".

Десять комфортных автобусов будут ходить между жилыми домами, учебными и бизнес-центрами. Воспользоваться сервисом можно каждый день с 7:00 до 21:00. Стоимость проезда - 51 рубль. Оплатить можно банковской картой, привязанной к приложению "Московский транспорт".

Автобусы оборудованы телевизорами, USB-разъемами для зарядных устройств, системой климат-контроля, а также столиками с подставками для напитков и лампочками для чтения.

"Надеемся, сервис будет востребован. Мы надеемся, что будут такие же хорошие отзывы, как, соответственно, в Новой Москве. В Новой Москве более 500 тысяч человек воспользовались таким сервисом, и уровень удовлетворенности превышает 95 процентов", - отметил Роман Латыпов, первый заместитель руководителя Департамента транспорта Москвы.

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