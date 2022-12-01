Пассажирка метро получила удар ножом в лицо за разговор по телефону

Нападавшая задержана, возбуждено дело

Пассажирка столичного метро напала с ножом на москвичку, которая якобы громко говорила по телефону, передает "ТВ Центр".

Инцидент произошел в вагоне между станциями "Говорово" и "Минская". Злоумышленница молча подошла к сидящей женщине и неожиданно ударила ее ножом в лицо. После чего вышла из поезда.

Потерпевшая сразу обратилась за помощью к полицейским. Они вызвали бригаду медиков. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. А вот 50-летнюю дебоширку сразу задержали. И изъяли у нее туристический нож.

Возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. По мнению же агрессивной пассажирки, ничего плохого она не сделала.

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