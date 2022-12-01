Простор и свет: как восстанавливают московские здания в стиле неоклассицизма

Замена коммуникаций порой требует от рабочих изобретательности

В Москве восстанавливают здания в стиле неоклассицизма. До конца года капитально отремонтируют более 20 многоэтажек с уникальной архитектурой, известной еще как сталинская. Сложное сочетание элементов, переплетение модерна, барокко и рококо. Нужно сохранить все, используя при этом современные технологии.

До многометровых потолков можно дотянуться только со специальных строительных подмостьев. Лепнина, ажурные розетки и арки - подъезд как зал торжественных приемов. Все это - сталинский неоклассицизм, который в свое время стал революцией в советской архитектуре. На время в моду вернулись дворцы, появились знаменитые "высотки".

Жилые многоэтажки из 1950-х своим размахом и монументальностью и сейчас похожи на парадные резиденции, каждое здание в своем стиле. Например, этот дом на улице Часовая выделяют эркеры и лаконичный декор.

В этой столичной шестиэтажке рабочие трудятся с весны - идет капитальный ремонт, во всех работах активно участвуют жители - с ними согласовывают все изменения, советуются при выборе цвета краски. Раньше здание было темно-желтого оттенка, под окнами после дождя были длинные подтеки - не справлялась система водоотведения.

"Он был однотонный и немного темный. А теперь он как праздничный торт. Карнизы и эркеры мы подчеркнули, и он стал более светлый и нарядный", - говорит местная жительница.

Отремонтированы крыша и фасад, исчезли сколы и паутина трещин. А замена коммуникаций от рабочих потребовала изобретательности.

"Тут нет подвала, работать приходилось в техподполье. Вот такая высота техподполья и вот такая ширина, в которой сварщикам пришлось все магистрали вокруг дома переварить, достаточно опасная и сложная работа была", - отметил представитель подрядной организации.

На улице Куусинена - похожие многогранные эркеры, только уже с венками, колосьями и гроздьями винограда. То же изящество, только более пышное. В едином ансамбле - два корпуса дома 19 семи и девяти этажей. Зданию больше шестидесяти лет, но жить в таких квартирах по-прежнему считается престижным - внутри много света и простора.

"Это очень качественная архитектура. Строили очень качественно и с использованием современных материалов. И с точки зрения стандартов жилья, даже на сегодняшний день, хотя им уже несколько десятилетий, они высокого качества и дорогие", - подчеркнула Мария Василёнок, историк архитектуры Москвы.

Сейчас нарядное здание тоже капитально обновляется.

"Разрушение блоков было, разрушение балконных плит, декоративные элементы были разрушены. Все они были восстановлены, и мы привели фасад к его историческому виду", - объяснил Алексей Колыванов, заместитель начальника управления службы строительного контроля по САО.

Теперь остались только работы на чердаке.

Наталья Тарасова, Владимир Черных, Руслан Кадыров, "ТВ Центр"

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