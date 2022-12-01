Обычно эта птица живет в лесах

В Кузьминках заметили редкого ястреба-перепелятника. Вообще, хищник живет в лесах, и что его потянуло в спальный район мегаполиса - непонятно. Ястреб сидел на ветке дерева и ощипывал пойманного голубя. Видимо, собирался позавтракать.

Перепелятники сравнительно небольшие, но весьма энергичные и сильные птицы. Мелким зверькам бояться нечего, а вот пташки легко становятся трофеем этих охотников.

У ястребов своя тактика. Они так умеют маневрировать своим широким хвостом в полете, что буквально зависают в воздухе. И внезапно, словно из засады, бросается на добычу.

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