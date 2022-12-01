ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров опроверг слухи о просьбах Москвы о переговорах с Киевом

13:07
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Россия готова к переговорам, но никаких просьб не было

Москва не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать другую сторону. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Ватикан предложил себя в качестве посредника в переговорах по Украине

Дипломат напомнил о прозвучавших обвинениях в том, "что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для, так сказать, того, чтобы собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции".

По словам Лаврова, "это и смешно, и неприятно", поскольку "люди врут, врут откровенно". Россия никогда не просила ни о каких переговорах, однако всегда подчеркивала, что "если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приветствует готовность ряда зарубежных государственных деятелей и стран помочь в возобновлении переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта с Украиной. Однако чиновник отметил, что "в той ситуации, которую мы де-факто сейчас имеем и де-юре, с украинской стороны такие площадки востребованными быть не могут".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаги России и Украины
Флаги России и Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.