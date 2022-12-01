Лавров опроверг слухи о просьбах Москвы о переговорах с Киевом

Россия готова к переговорам, но никаких просьб не было

Москва не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать другую сторону. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат напомнил о прозвучавших обвинениях в том, "что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для, так сказать, того, чтобы собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции".

По словам Лаврова, "это и смешно, и неприятно", поскольку "люди врут, врут откровенно". Россия никогда не просила ни о каких переговорах, однако всегда подчеркивала, что "если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приветствует готовность ряда зарубежных государственных деятелей и стран помочь в возобновлении переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта с Украиной. Однако чиновник отметил, что "в той ситуации, которую мы де-факто сейчас имеем и де-юре, с украинской стороны такие площадки востребованными быть не могут".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"