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Минфин объявил о спасении финансового рынка России от кризиса

13:21
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Его удалось избежать, несмотря на санкции

Системного кризиса на российском финансовом рынке удалось избежать, несмотря на внешнее санкционное давление. Такое заявление в четверг, 1 декабря, сделал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
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Выступая на форуме "Новая экономика", представитель Минфина отметил, что уже наступил конец 2022 года и можно оценить некоторые его итоги.

По словам Моисеева, "мы можем уже говорить, что системного кризиса удалось избежать", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин призвал партнеров более активное использовать национальные валюты во взаимных расчетах. Российский лидер подчеркнул, что это способствовало бы укреплению финансового суверенитета, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции.

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