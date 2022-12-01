Песков назвал западный трибунал по Украине нелегитимным

Ранее о его создании заявили в Париже

Трибуналы для расследования действий России на Украине не имеют никакой легитимности.

Об этом в четверг, 1 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российские следователи активно фиксируют все преступления киевского режима с 2014 года.

"Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, то они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться", – сказал представитель Кремля.

Ранее во французском МИД заявили о начале совместной работы внутри ЕС и с участием Киева над созданием специального трибунала для расследования действий России на Украине. В ведомстве выразили поддержку расследованию украинских органов правосудия и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для привлечения к ответственности "виновных в преступлениях", якобы совершенных Россией на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"