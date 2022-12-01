ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков назвал западный трибунал по Украине нелегитимным

13:50
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Ранее о его создании заявили в Париже

Трибуналы для расследования действий России на Украине не имеют никакой легитимности.
Франция объявила о начале создания спецтрибунала против России

Об этом в четверг, 1 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российские следователи активно фиксируют все преступления киевского режима с 2014 года.

"Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, то они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться", – сказал представитель Кремля.

Ранее во французском МИД заявили о начале совместной работы внутри ЕС и с участием Киева над созданием специального трибунала для расследования действий России на Украине. В ведомстве выразили поддержку расследованию украинских органов правосудия и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для привлечения к ответственности "виновных в преступлениях", якобы совершенных Россией на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Евросоюз
Евросоюз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.