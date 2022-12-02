Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака

Любознательность Овнов на высоте, а Стрельцов ждет важное известие

Овны

Вы всегда знаете, чему еще хотите научиться. Ваша любознательность на высоте. Поищите предложения о стажировках или практиках, чтобы получить новые навыки.

Тельцы

Вложенные сегодня деньги и принятые финансовые решения будут долго приносить стабильную прибыль. Даже если речь идет о небольших суммах, все равно приятно, правда?

Близнецы

Возможно, вы отмахиваетесь от принятия решения, касающегося личной жизни. Или даже боитесь думать о нем. Отсюда плохое настроение. Но результат может быть не таким уж печальным, как вы себе придумали.

Раки

Вы стоите на пороге перемен, которые наметились давно. Приятное волнение обещает добрые вести, а вот тревога и страх могут говорить о неготовности к новой жизни.

Львы

Влюбленных представителей знака сегодняшний союз Венеры с Сатурном подтолкнет к решительным действиям. Вы поймете, что пора вывести отношения на новый уровень. Дерзайте!

Дева

Представители творческих профессий сегодня смогут заключить выгодный договор, найти покупателя или новый способ монетизации. Все начатое и сделанное в этот день будет очень прочным!

Весы

Родители сегодня найдут, чему поучиться у собственных детей. Всем остальным звезды тоже подарят открытия: из книг, фильмов, биографий великих людей.

Скорпионы

Удачный день для поиска работы, заключения сделок, соглашений, официальных договоров. Причем все они окажутся серьезными и долговечными. Сатурн обещает!

Стрельцы

Будьте на связи, так как сегодня вам может прийти важное известие. Новости будут касаться отпуска, каникул, поездок, рабочего графика в декабре или расписания детей.

Козероги

Продуктивный день ждет предприимчивых представителей знака, которые вот-вот получат желаемое. Речь идет о рекламе, деловом партнерстве, написании книг или ведении блогов.

Водолеи

Поддержка друзей и знакомых, коллег и начальства вознесет вас на небеса от радости. Вам очень повезло с окружающими - скажите им об этом прямо.

Рыбы

Тех, кому важна профессиональная реализация, ждут позитивные перемены. Все, что будет сделано или предложено сегодня, останется с вами надолго, пока не надоест.

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