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Кремль не заметил признаков "прозрения" НАТО

13:40
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Альянс готов сражаться до последнего украинца, заявил Дмитрий Песков

Североатлантический альянс по-прежнему не стремится к миру на Украине. Такое заявление в четверг, 1 декабря, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине нужно думать не о членстве в альянсе, а о сохранении государства, представитель Кремля усомнился в том, что это может означать "прозрение" Альянса.

По словам Дмитрия Пескова, Альянс по-прежнему навязывает войну украинскому режиму, накачивая его оружием и осложняя ситуацию, при этом в НАТО готовы "воевать до последнего украинца", сообщает РИА Новости.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что "наглые натовские выскочки всегда легко забывают о совершенных их организацией государственных переворотах в суверенных странах по всему миру". Политик заявил, что "цивилизованному миру эта организация не нужна".

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