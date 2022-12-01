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Швейцария заморозила российские активы на 7,95 млрд долларов

14:00
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Формально страна придерживается нейтралитета

Швейцария заблокировала российские активы на 7,5 млрд швейцарских франков (около 7,95 млрд долларов). Об этом сообщил в четверг, 1 декабря, Государственный секретариат экономики страны (SECO).
ЦБ не планирует выкупать заблокированные активы

В ведомстве отметили, что заблокированы также 15 объектов недвижимости в шести швейцарских кантонах.

В SECO отметили, что "размер замороженных авуаров не дает возможности судить об эффективности санкций", поскольку сумма может варьироваться как в сторону повышения, так и снижения.

Замороженные авуары могут увеличиваться, в частности, когда под санкции попадают новые лица или же если учтены новые авуары, цитирует сообщение секретариата ТАСС.

Ранее сообщалось, что Европейский союз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро. Большая часть из них, 50 миллиардов евро, находится в Бельгии. Дальше следует Люксембург, в котором заморозили активы на 5,5 миллиарда евро.

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