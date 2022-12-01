ВС России отразили все контратаки ВСУ на южнодонецком направлении

Сорвана атака боевиков в направлении Куземовки в ЛНР

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг об уничтожении двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в ДНР.

Также сообщается, что российские войска отразили все контратаки ВСУ на южнодонецком направлении, противник отброшен на исходные позиции. Кроме того, ВС России сорвали атаку ВСУ в направлении Куземовки в ЛНР, уничтожив более 60 украинских военнослужащих и шесть танков.

Поражены три пункта дислокации иностранных наемников ВСУ в ДНР, сорвана попытка атаки украинских войск в направлении Червонопоповки в ЛНР.

При этом уточняется, что ВС России поразили в ДНР американскую реактивную систему залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем, уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области.

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