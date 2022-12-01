Представлен рейтинг самых влиятельных женщин года

Его составила газета Financial Times

Газета Financial Times составила список 25 самых влиятельных женщин года - в него попали, в частности, американская певица Билли Айлиш, которую назвали "голосом поколения", а также герцогиня Сассекская Меган Маркл и завершившая карьеру теннисистка Серена Уильямс.

Кроме того, в рейтинге фигурируют судья Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон, глава банка Citigroup Джейн Фрейзер и премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Также в списке газеты указаны выигравшая с командой чемпионат Европы главный тренер женской сборной Англии по футболу Сарина Вигман, лауреат Нобелевской премии по литературе француженка Анни Эрно и бывшая военнослужащая сухопутных войск Японии Ирину Гоно. Ранее она рассказала о случаях сексуальных домогательств в японской армии.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

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