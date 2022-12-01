В Бухаресте сгорел грузовик из рождественской рекламы Coca-Cola

Водитель не пострадал

Грузовик из рождественского каравана Coca-Cola загорелся во время движения по улицам Бухареста.

Инцидент произошел на шоссе Джурджулуй вечером 30 ноября. Водитель не пострадал, ему удалось отсоединить охваченный пламенем прицеп.

Несколько десятков зевак наблюдали за тем, как сгорает прославленный в рекламе праздничный грузовик.

Прибывшие на место ЧП пожарные потушили прицеп. Причины инцидента выясняются, сумма ущерба не называется.

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