ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Бухаресте сгорел грузовик из рождественской рекламы Coca-Cola

14:38
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Водитель не пострадал

Грузовик из рождественского каравана Coca-Cola загорелся во время движения по улицам Бухареста.

Инцидент произошел на шоссе Джурджулуй вечером 30 ноября. Водитель не пострадал, ему удалось отсоединить охваченный пламенем прицеп.

Несколько десятков зевак наблюдали за тем, как сгорает прославленный в рекламе праздничный грузовик.

Прибывшие на место ЧП пожарные потушили прицеп. Причины инцидента выясняются, сумма ущерба не называется.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Горящий грузовик Coca Cola
Горящий грузовик Coca Cola
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.