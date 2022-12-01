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В США надеются, что Россия окажет давление на Северную Корею

14:25
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Вашингтон обеспокоен ядерными разработками КНДР

США хотели бы, чтобы Россия сыграла в ядерной проблеме Корейского полуострова "конструктивную роль". Об этом в четверг, 1 декабря, рассказал американский посол в Сеуле Филип Голдберг.
КНДР опровергла поставки вооружений России

Как отметил американский дипломат, возможную роль России в США видят в том, чтобы Москва, "оказывая давление, разговаривая с Северной Кореей, ее лидером, пытаясь использовать свое влияние", поспособствовала денуклеаризации, миру и безопасности на Корейском полуострове.

Голдберг напомнил, что Россия, США и Китай ранее поддерживали санкции Совета Безопасности ООН против КНДР, при этом общей целью должна быть денуклеаризация, сообщает ТАСС.

В сентябре Северная Корея официально провозгласила себя ядерным государством. Принятие соответствующего декрета позволяет КНДР наносить ядерный удар по противнику в случае его нападения, в том числе нанести превентивный ядерный удар "автоматически и немедленно по заранее определенному плану".

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