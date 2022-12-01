ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Близкие люди": Медведев рассказал, против кого Россия ведет спецоперацию

14:38
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Россия не считает украинцев врагами, заявил политик

Украинцы не являются противником России в специальной военной операции. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Названы имена лучших бойцов спецоперации по защите Донбасса

Политик назвал украинцев близкими людьми и отметил, что противником России в СВО являются те, кто внедряет нацистскую идеологию.

По словам Медведева, "именно те, кто внедряет эту идеологию, делает это, скажем прямо, не без успеха", сообщает ТАСС.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.