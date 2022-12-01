"Близкие люди": Медведев рассказал, против кого Россия ведет спецоперацию

Россия не считает украинцев врагами, заявил политик

Украинцы не являются противником России в специальной военной операции. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик назвал украинцев близкими людьми и отметил, что противником России в СВО являются те, кто внедряет нацистскую идеологию.

По словам Медведева, "именно те, кто внедряет эту идеологию, делает это, скажем прямо, не без успеха", сообщает ТАСС.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

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