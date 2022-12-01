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В Армении разбился самолет B55

14:39
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Найдены тела двух погибших

В Армении вблизи деревни Джрабер Котайкской области потерпел крушение самолет B55. Он разбился и загорелся.

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"На место происшествия выехали два пожарно-спасательных отряда областного аварийно-спасательного управления МЧС, три спасательных отряда центра специального назначения аварийно-спасательных работ ДПС и дежурная группа управления медицинского обеспечения", - сообщили в МЧС республики.

Уточняется, что на месте ЧП обнаружены тела двух погибших. Их личности еще предстоит установить.

Beechcraft Baron - американский легкий двухмоторный самолет общего назначения. Выпуск осуществляется предприятием Hawker Beechcraft Corporation.

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Самолет B55
Самолет B55
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