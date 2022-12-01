В Армении разбился самолет B55

Найдены тела двух погибших
В Армении вблизи деревни Джрабер Котайкской области потерпел крушение самолет B55. Он разбился и загорелся.
"На место происшествия выехали два пожарно-спасательных отряда областного аварийно-спасательного управления МЧС, три спасательных отряда центра специального назначения аварийно-спасательных работ ДПС и дежурная группа управления медицинского обеспечения", - сообщили в МЧС республики.
Уточняется, что на месте ЧП обнаружены тела двух погибших. Их личности еще предстоит установить.
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