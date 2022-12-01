В Раменском загорелся цех по производству пластика

Огнем была охвачена примерно половина здания
Уже несколько часов пожарные тушат крупное возгорание в подмосковном Раменском. В деревне Кузнецово горит цех по производству пластика, передает "ТВ Центр".
В какой-то момент площадь пожара достигла почти 500 квадратных метров. Сейчас огонь удалось ликвидировать. Но специалисты ведут проливку конструкций.
Огнем была охвачена примерно половина здания. А черные клубы дыма видно далеко от места происшествия. По последними данным, пострадавших нет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"