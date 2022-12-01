В Раменском загорелся цех по производству пластика

Огнем была охвачена примерно половина здания

Уже несколько часов пожарные тушат крупное возгорание в подмосковном Раменском. В деревне Кузнецово горит цех по производству пластика, передает "ТВ Центр".

В какой-то момент площадь пожара достигла почти 500 квадратных метров. Сейчас огонь удалось ликвидировать. Но специалисты ведут проливку конструкций.

Огнем была охвачена примерно половина здания. А черные клубы дыма видно далеко от места происшествия. По последними данным, пострадавших нет.

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