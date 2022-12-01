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Лавров сравнил спецоперацию на Украине с боями в Сталинграде

15:02
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Россия нацелена на минимизацию урона для мирного населения

Российские военные в ходе спецоперации на Украине наносят удары по инфраструктуре, которая обеспечивает боевой потенциал украинских Вооруженных сил и националистических батальонов. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Политик прокомментировал, как соотносятся слова о защите русскоязычного населения на Украине с ударами по инфраструктуре, в том числе на территории новых российских регионов. Лавров напомнил, что "у нас и город Сталинград был нашей территорией, и мы там немцев били — и так били, что они оттуда убежали".

Глава МИД России напомнил высказывания военных экспертов, в том числе западных, а также заявления Минобороны о том, что спецоперация "с самого начала реализовывалась в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и для гражданской инфраструктуры", сообщает РИА Новости.

После теракта украинских спецслужб на Крымском мосту Вооруженные силы России нанесли ряд массированных ударов высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, в том числе энергетической. Это привело к проблемам в энергоснабжении Украины.

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