В ДНР сообщили о новом обмене пленными между Россией и Украиной

50 на 50
Очередной обмен военнопленными между Украиной и ЛДНР пройдет по формуле "50 на 50".
Об этом в четверг, 1 декабря, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих. Столько же вээсушников отдаем Украине", - написал он в своем telegram-канале.
Пушилин добавил, что среди освобождаемых двенадцать бойцов из ДНР, восемь - из ЛНР.
За последнюю неделю сообщалось как минимум о трех обменах: 23 ноября (35 на 35), 24 ноября (50 на 50), 25 ноября (9 на 9).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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