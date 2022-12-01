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В ДНР сообщили о новом обмене пленными между Россией и Украиной

15:10
  • четверг
  • 01 декабря 2022

50 на 50

Очередной обмен военнопленными между Украиной и ЛДНР пройдет по формуле "50 на 50".

Об этом в четверг, 1 декабря, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих. Столько же вээсушников отдаем Украине", - написал он в своем telegram-канале.

Пушилин добавил, что среди освобождаемых двенадцать бойцов из ДНР, восемь - из ЛНР.

За последнюю неделю сообщалось как минимум о трех обменах: 23 ноября (35 на 35), 24 ноября (50 на 50), 25 ноября (9 на 9).

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