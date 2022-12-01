Расходы бюджета России на культуру достигнут 1 трлн рублей

Такого объема ассигнования достигнут к 2025 году

Последние годы реализации национального проекта "Культура" ознаменовались 30-процентным увеличением бюджетных ассигнований на это направление. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Замглавы правительства отметила, что "уже к 2025 году мы приближаемся к триллионной отметке ассигнований консолидированного бюджета на культуру".

Голикова уточнила, что основная часть этих средств направляется на поддержку и развитие культуры в регионах, сообщает ТАСС.

Ранее руководитель департамента кинематографии Министерства культуры России Дмитрий Давиденко рассказал, что законом "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на поддержку производства национальных фильмов. В 2023 году будут выделены 11,6 млрд рублей, в 2024 и 2025 годах – по 12,28 млрд рублей.

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