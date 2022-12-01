Брюссель отказался извиняться перед Киевом за публикацию данных о потерях ВСУ

Украинские власти остались этим недовольны

Брюссель не планирует приносить извинения властям Украины в связи с публикацией данных о погибших украинских военных. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказала официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

Чиновница заявила, что "не было необходимости в извинениях", так как "мы объяснили в соцсетях контекст и причины" случившегося.

Спинант напомнила, что Брюссель и Киев преследуют общие цели, в том числе в вопросах "расследования преступлений этой агрессии и их преследования", сообщает РИА Новости.

30 ноября Еврокомиссия опубликовала текстовую версию и видеозапись выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. В нем политик заявила, что с начала специальной военной операции потери ВСУ превысили 100 тысяч человек. Однако вскоре ЕК удалила из видеообращения и письменного заявления информацию о 100 тысячах погибших украинских военных, отметив, что была допущена "неточность".

В Киеве выразили недовольство случившимся и заявили, что информацию о потерях Вооруженных сил Украины должны озвучивать только компетентные украинские должностные лица.

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