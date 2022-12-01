Турция закрыла Босфорский пролив из-за гигантского судна

Сообщается, что мера временная

Турция временно закрыла для движения судов Босфор. В пролив вошло гигантское судно Catorone, выполнявшее работы по укладке труб на больших глубинах.

"Гигантское судно, которое завершило процесс укладки труб для транспортировки природного газа в Черном море на большой глубине, проходит через Босфор под строгими мерами безопасности. Босфор был закрыт для прохода других судов до тех пор, пока корабль не завершил свой проход", - приводит РИА Новости сообщение газеты Milliyet.

Длина Catorone 325 метров, ширина – 39 метров. Судно под флагом Багамских островов шесть месяцев назад прошло через Босфор и направилось в Черное море. Catorone завершило работы на месторождении Сакарья и вошло в Босфор из Черного моря 1 декабря около 13.30. Его сопровождают пять капитанов-лоцманов, судно аварийного реагирования, три буксира и катера береговой охраны. Гигант отправится в Мраморное, а затем в Эгейское море, на греческий остров Родос.

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