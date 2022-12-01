WSJ: ЕК предложила установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов

Москва предупредила, что прекратит поставки в страны, которые поддержат эту идею

Еврокомиссия сделала предложение 27 членам Евросоюза относительно ценового лимита на поставки нефти из России. Установить потолок предлагается на уровне 60 долларов за баррель. Об этом в четверг, 1 декабря, пишет The Wall Street Journal.

Как заявили информированные источники издания, высокопоставленные представители государств Евросоюза уже начали обсуждать это предложение. утвердить предлагаемое ограничение должны все страны — члены ЕС, в этом случае переговоры по деталям потолка цен на нефть будут продолжены.

При этом источники WSJ выражают уверенность в том, что договоренность по предложенному лимиту будет достигнута.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае введения западными государствами ценовых ограничений на российскую нефть "никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет". Москва откажется поставлять энергоресурсы в страны, которые примкнут к этой инициативе.

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