Бочкарев: в новом корпусе Детской больницы святого Владимира оборудуют вертолетную площадку

Шестиэтажное здание площадью почти 55 тысяч квадратных метров возводится с использованием современных решений

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в строящемся многопрофильном комплексе на территории Детской городской клинической больницы святого Владимира будут учтены требования медицинской логистики.

"Под одной крышей будут сосредоточены все виды диагностики и терапевтических процедур, что позволит избегать перемещения пациентов в другие корпуса больницы. Благодаря вертолетной площадке больница сможет принимать экстренных пациентов, эвакуируемых с мест дорожно-транспортных происшествий, техногенных и природных катастроф", - уточнил замглавы города.

Как добавил Бочкарев, уже завершены работы по устройству котлована, фундаментной плиты и вертикальной гидроизоляции, а также выносу инженерных коммуникаций. Сейчас строители ставят монолитные железобетонные конструкции минус второго, минус первого и первого этажей.

Шестиэтажное здание площадью почти 55 тысяч квадратных метров возводится с использованием современных решений по устройству светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки, энергоэффективных материалов и технологий.

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