Европейцы осуждают действия России на Украине для прикрытия собственных претензий

Осуждение европейскими странами действий России на Украине лицемерно. Это служит прикрытием их собственных территориальных претензий, уверен эксперт сербской газеты "Политика".

Автор статьи, обозреватель Слободан Самарджия, уверен: Польша, Венгрия и Румыния ждут момента, чтобы заявить о своих претензиях. Он напомнил заявление бывшего министра иностранных дел Румынии Андрея Марги.

"Украина лежит внутри неисторических границ и обязана передать Закарпатье Венгрии, Галицию — Польше, Буковину — Румынии… То есть странам, которым эти территории принадлежали исторически", — цитирует издание высказывание румынского дипломата.

Тем временем в Варшаве не скрывают планов взять под контроль Западную Украину и тем самым "исправить" границы. Союзником в этом деле поляки считают США. С началом российской спецоперации стал внимательно следить за событиями на Украине и Будапешт. Венгрия надеется взять под контроль Закарпатье.

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