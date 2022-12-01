Зимняя сказка Петербурга в Никольских рядах

Культурное пространство работает третий год и уже стало визитной карточкой исторического центра города

В центре Санкт-Петербурга в первый день зимы стартовал арктический сезон. Чтобы им насладиться, нужно отправиться в Никольские ряды. Это новое общественное пространство во дворе исторического здания, где с 18 века располагался рынок. Сегодня там работают уличные кафе с блюдами на любой вкус, и оборудованы оригинальные фотозоны. А ледяная горка и карусель приглашают прокатиться не только детей.

До Нового года еще целый месяц, а в Петербурге уже можно насладиться особенной атмосферой зимнего города. Один из самых красивых дворов в знаменитых Никольских рядах сегодня открылся для жителей и гостей Северной столицы. Сверкающая карусель, ледяная горка с ватрушками (самая большая в городе) - это настоящее путешествие в детство.

Культурное пространство Никольские ряды работает третий год и уже стало визитной карточкой исторического центра Петербурга. В этот раз посетителей ждет новое оформление. В этом году двор поменял оформление - теперь это полярная арктическая зона с белыми медведями, северными оленями и даже, как обещают, с арктической кухней.

"Кроме того, что у нас есть аттракционы, в выходных в декабре и на всех январских праздниках у нас здесь будет Дед Мороз и Снегурочка, будут представления, в общем, ждем всех", - говорит Елена Невежина, генеральный директор Никольского двора.

Впрочем, Дед Мороз уже здесь. И даже сам не прочь прокатиться с ледяной горки.

В прошлом году Никольские ряды посетили около 300 тысяч человек. В этом году, уверены организаторы, будет новый рекорд.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

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