Двое граждан России погибли в крушении самолета в Армении

Легкомоторный B55 упал на территории села Джрабер

Погибшие в крушении легкомоторного самолета B55 в Армении – граждане России. Об этом сообщили в МЧС республики.

"В результате крушения самолета погибли граждане России - А.П. (1979 г.р.) и В.Р. (1983 г.р.)", - написал в соцсети пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

По данным армянского Управления гражданской авиации, самолет BeechCraft 95 летел из Еревана в Астрахань. Связь с бортом прервалась в 13:11 по ереванскому времени. Примерно через час B55 обнаружили на территории села Джрабер в Котайкской области. На месте катастрофы спасатели нашли тела двух пилотов, передает "Интерфакс".

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