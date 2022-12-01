Российские войска взяли под контроль все ведущие в Артемовск пути

На западных окраинах Донецка идут бои за Водяное

В Минобороны сообщили о возвращении на Родину из украинского плена еще 50 наших бойцов. Им уже оказывается вся необходимая помощь. Реабилитацию освобожденные будут проходить в Москве. Что касается текущей обстановки в зоне спецоперации, то в руководстве ДНР рассказали о существенном продвижении российских войск на артемовском направлении. В частности, получен огневой контроль над всеми дорогами.

Украинские боевики сегодня обстреляли центр Донецка. Эти жилые дома расположены у набережной Кальмиуса, где каждый день гуляют люди. Повреждения получили несколько многоэтажек и здание детского сада. Сообщается о троих раненых. Стена гостиницы пробита взрывом. По предварительным данным, ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из реактивной системы залпового огня.

Терроризируют боевики и жителей Новой Каховки. ВСУ ударили по городу, когда журналисты записывали интервью. Военный и репортеры падают на землю. Никто не пострадал. Мина упала на территорию пустовавшего крытого рынка.

Геноцид мирного населения боевики ВСУ проводят с ухмылкой, эти кадры разлетелись в украинских интернет-пабликах. Националисты, будто на соревнованиях, ставят себе оценки за стрельбу. Но еще интереснее другое - используется американская гаубица М101 калибра 105 миллиметров. Эти орудия, разработанные в первой половине 20 века, применялись во Второй мировой войне. Теперь союзники снабжают ими Украину. Сказывается дефицит вооружения, которое методично уничтожается российскими подразделениями.

Это кадры боевой работы артиллеристов Воздушно-десантных войск. Расчет использует гаубицы Д-30. По данным Минобороны, упреждающим огнем сорвана попытка наступления ВСУ на купянском направлении. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих. А это кадры, подтверждающие освобождение Майорска в ДНР. Здесь в прошлом проходила граница между ДНР и Украиной - теперь наши войска продвинулись вперед.

Отсюда с юга открывается дорога на Артемовск. В СМИ появилась информация, что наши подразделения взяли под огневой контроль все пути, ведущие в город. На западных окраинах Донецка идут бои за Водяное. Националистов уничтожают в том числе и при помощи дронов. На этом направлении российская армия наступает.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "На донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобожден населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин".

Сообщили в Министерстве обороны и об очередном возвращении домой российских солдат из украинского плена. Сегодня освобождено 50 военнослужащих. Самолетами ВСК бойцы будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Петр Вершинин, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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