Мониторинговая миссия в Донбассе стала их соучастником преступлений Киева

В Германии разгорается новый скандал. Счетная палата обвиняет руководство страны в попытках скрыть истинный масштаб проблем в экономике. Размер госдолга занижен вдвое, собственные ошибки власть замалчивает. А ведь именно они довели ФРГ до кризиса. Вину традиционно возлагают на Москву и ее действия на Украине. При этом всем очевидно, что НАТО и США напрямую участвуют в конфликте, поставляя оружие и обучая военных.

У посольства США в Мадриде пришлось выставлять оцепление. Там обнаружили очередную посылку - предположительно, со взрывчаткой. Различные учреждения Испании второй день получают такие бандероли. Сегодня утром опасный пакет доставили сотрудникам авиабазы под Мадридом. В среду - в диппредставительство Украины в испанской столице и в оружейную компанию в Сарагосе.

На фоне таких тревожных новостей в польском городе Лодзь стартовала 29-я министерская конференция ОБСЕ. Но нашей делегации на ней не будет, потому что представителям России, в том числе Сергею Лаврову, отказали во въезде в Польшу. Хотя Москва была в числе основателей организации. Но Варшава, которая председательствует в этом году, намеренно пошла на провокацию.

"Пространство безопасности в Европе окончательно фрагментируется, а сама ОБСЕ становится, мягко говоря, маргинальным образованием. Пользуясь своим арифметическим превосходством в этой организации, Запад уже долгие годы пытается осуществить приватизацию, а, наверное, более правильно сказать - пытаются осуществить рейдерский захват ОБСЕ, подчинить себе эту последнюю площадку для общерегионального диалога", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Одного примера вполне достаточно, чтобы понять, что такое современная ОБСЕ. Якобы нейтральная мониторинговая миссия в Донбассе не просто закрывала глава на преступления националистов, но и стала их соучастником. Передавала Киеву разведданные с камер видеонаблюдения. И таким образом помогала ВСУ корректировать огонь по гражданской инфраструктуре народных республик. Работая по указке из Вашингтона.

"Чем больше кризисов они спровоцируют, тем больше конкуренты США будут себя ослаблять, ослаблять друг друга. Так же, как сейчас ослабевает Европа, побежав безоглядно за США и во всем поддержав их русофобскую политику и политику по использованию Украины в качестве средства ведения войны против Российской Федерации", - добавил Лавров.

Министр посочувствовал европейской дипломатии и подчеркнул: прежние отношения России и Запада уже никогда не восстановятся. Ни в плане совместной работы по безопасности, ни в бизнесе. О чем говорит и заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании спецтрибунала для расследования действий Москвы на Украине и воровства под сурдинку наших замороженных западов активов. Что взбесило французов. На это граждане Пятой Республики предложили евробюрократам расследовать военные преступления США на Ближнем Востоке.

В нашей стране так же раскритиковали призывы устроить судилище.

"Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться. Российские следователи тоже ведут очень напряженную и кропотливую работу по фиксации всех преступлений киевского режима. В Москве не видели реакции коллективного Запада на преступления, которые совершались украинской стороной с 2014 года", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Согласно недавнему опросу, 40% граждан Германии полностью или частично согласились с тем, что специальная военная операция была неизбежной реакцией России на провокации НАТО. Митинги за сотрудничество с Москвой и против поставок вооружений Киеву в ФРГ теперь проходят на постоянной основе. Ведь жить в некогда процветающей стране становится все труднее. Инфляция бьет 70-летний рекорд. А тут еще и грянул финансовый скандал. Счетная палата обвинила правительство Германии в сокрытии проблем с бюджетом. От граждан утаивают истинное положение дел. И занижают размер госдолга минимум вдвое.

Впервые с 13 октября цены на газ в Старом Свете превысили 1700 долларов за тысячу кубометров - и это только начало зимы. У некоторых политиков наконец начинают открываться глаза: так называемые американские союзники их попросту кинули. Продают свой СПГ Евросоюзу в четыре раза дороже, чем на внутреннем рынке. Да еще и переманивают к себе европейские предприятия, предлагая субсидии и налоговые кредиты. С таким набором обид президент Франции отправился в Вашингтон. Но пока не осмелился высказать. Байдена Макрон обнимал не менее страстно, чем в свое время Трампа.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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