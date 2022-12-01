Братьев Магомедовых приговорили к тюремным срокам

Решение вынес Мещанский суд Москвы

Мещанский суд Москвы огласил приговоры совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату экс-сенатору и бывшему совладельцу компании Магомеду Магомедову.

"Назначить Зиявудину Магомедову наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей, Магомеду Магомедову назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей", - цитирует судью ТАСС.

Ранее суд признал Магомедовых виновными в создании преступного сообщества с целью хищения государственных средств. Через группу компаний "Сумма" выводились миллиарды рублей.

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