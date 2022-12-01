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МО сообщило о возвращении 50 россиян из украинского плена

16:29
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Военнослужащих доставят в Москву

Пятьдесят российских военнослужащих освобождены из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"1 декабря с.г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что россиянам оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Вскоре освобожденных военнослужащих доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

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