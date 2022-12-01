Путин: необходимо перейти к новому уровню технологического развития

И ориентироваться на собственное производство

Президент России Владимир Путин в четверг встретился с молодыми учеными в центре "Сириус". Перед беседой глава государства ознакомился с деятельностью лабораторного комплекса научно-технологического университета.

"Задач очень много, и одна из них - самая главная - необходимость сразу перейти к новому уровню технологического развития. Возникает всегда вопрос: вот этот большой скачок, он возможен или нет? Скачок науки у нас и сейчас. Думаю, он точно возможен. Имея в виду те фундаментальные заделы, которые создавались предыдущими поколениями", - отметил российский лидер.

Он добавил, что еще одна актуальная задача - это интегрирование новых территорий России в научную среду. Это означает работу на этих территориях с людьми так, чтобы люди почувствовали преимущество вхождения в Россию.

"Вот мне один из руководителей новых территорий рассказывал, как на одной из них в очереди стоят семьи с детьми на медобследования, которого не было, наверно, такого профилактического никогда", - сказал президент.

По словам Путина, нужно ориентироваться на собственное производство, но при этом искать технологических партнеров за рубежом. Интерес к отечественным научным разработкам в последнее время только растет, заключил глава государства.

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