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Путин назвал сроки демобилизации студентов в Донбассе

17:07
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Ранее сообщалось о демобилизации 3 тысяч участников СВО

Президент России навал сроки окончания демобилизации студентов в Донбассе. Как заявил Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых, она должна была закончиться 1 декабря, передает РИА Новости.

Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР
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Речь идет о студентах из ДНР и ЛНР, которых призвали на военную службу до вхождения этих регионов в состав России. Владимир Путин 13 ноября поручил провести демобилизацию и организовать их возвращение к местам обучения.

Ранее на Конгрессе молодых ученых замминистра науки и высшего образования Григорий Гуров сообщил, что уже демобилизованы свыше 3 тысяч студентов из Донецкой и Луганской Народных республик, участвовавших в специальной военной операции.

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