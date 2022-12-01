Путин назвал сроки демобилизации студентов в Донбассе

Ранее сообщалось о демобилизации 3 тысяч участников СВО

Президент России навал сроки окончания демобилизации студентов в Донбассе. Как заявил Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых, она должна была закончиться 1 декабря, передает РИА Новости.

Речь идет о студентах из ДНР и ЛНР, которых призвали на военную службу до вхождения этих регионов в состав России. Владимир Путин 13 ноября поручил провести демобилизацию и организовать их возвращение к местам обучения.

Ранее на Конгрессе молодых ученых замминистра науки и высшего образования Григорий Гуров сообщил, что уже демобилизованы свыше 3 тысяч студентов из Донецкой и Луганской Народных республик, участвовавших в специальной военной операции.

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